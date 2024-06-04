"Дуже важка гра, сильний суперник, індивідуально сильні гравці. Грали у п'ять захисників, щоб не давати їм простору. Намагалися їх накривати на своїй половині.

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Ми мали гарні контратаки, вінгери добре вибігали, створювали моменти, але десь забракло реалізації, точного удару, точної передачі в кінці. Але ми маємо час підготуватися до Євро. Думаю, все буде добре.

Ми реалізували ідею тренерського штабу на полі, добре пересувалися, компактно грали. Гадаю, план на гру ми виконали. У нас попереду ще дві товариські гри, ми набираємо кондиції. Втім, цей час швидко пролетить, тому потрібно щодня працювати на максимум, щоб підійти до Євро у хорошому стані. Я добре почуваюся і дуже хочу зіграти на Євро", – резюмував Шапаренко в коментарі MEGOGO.

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