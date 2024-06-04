Захисник збірної України Олександр Сваток може записати контрольний матч з Німеччиною собі в актив.

Провідне німецьке видання Bild виставило оцінки гравцям збірної України за вчорашній спаринг. Двох українців виділили 2 балами (у Німеччині 1 – найкраще, 6 – найгірше). І якщо висока оцінка Анатолія Трубіна нікого не дивує, то похвала Олександра Сватка може здатися незвичною.

Німеччина – Україна: вболівальники обрали "Лева матчу"

Сваток став головним бенефіціаром рішення Сергія Реброва зіграти з трьома центрбеками. Захисник Дніпра-1 вийшов з перших хвилин між Матвієнком і Забарним. І відіграв прекрасно. Статистичний портал SofaScore також виділив Олександра найкращим балом серед польових гравців (7,6).

В активі Сватка 9 виносів, 2 перехоплення, 2 підбирання та 3 заблоковані удари, зокрема самовідданий стрибок під Ундава. Він загалом зробив 14 захисних дій і лише раз дозволив себе обіграти. До того ж показав хорошу точність передач, навіть на довгу дистанцію.

"Ребров хотів виграти": критика Мудрика, криве дзеркало Німеччини і нетипова гра – як Україні будувати автобус під Євро