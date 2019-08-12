Роналду: При Зідані я відчував себе особливим

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду пригадав часи під керівництвом Зінедіна Зідана у Реалі.

"Почуття впевненості, яке потрібно гравцеві, залежить не тільки від нього самого. За це також відповідають люди навколо нього, партнери, тренер. Важливо відчувати себе значущою частиною групи, і при Зідані я відчував себе особливим.

Атлетіко вирвав перемогу в Ювентуса – сенсаційний Феліш затьмарив Роналду

Він не змінив стиль моєї гри, я залишився тим же футболістом. Звичайно, Зідан мені сильно допоміг, я дуже ціную його. Після того, як він став моїм тренером і я впізнав його краще, я став ще більшим його фанатом. Те, яким він був, як він спілкувався, як керував командою, і те, як він ставився до мене.

Він завжди говорив мені: "Кріш, не хвилюйся і грай. Якщо хто і може забезпечувати різницю в цій команді, то це ти". Він завжди мені довіряв, завжди був відкритий і дуже чесний зі мною. Ось чому я завжди буду зберігати дружбу з Зіданом в своєму серці. Я його великий фанат, тому що для мене він дійсно хороша людина і відмінний тренер", – сказав Роналду в інтерв'ю DAZN.

Роналду та Зідан разом тричі поспіль виграли Лігу чемпіонів з 2016 по 2018 року із мадридським Реалом.

Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:1 від Манчестера – яким був євровікенд