Роналду – про суперництво з Мессі: Все тільки починається

Нападники Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду постійно змушені відповідати на запитання про своє протистояння.

Після того, як аргентинець здобув шостий "Золотий м'яч", журналісти запитали Роналду, чи на цьому може закінчитися суперництво двох гравців. "Воно лише починається", – наводить відповідь Кріштіану Twitter El Chiringuito.

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Додамо, що у 2019-у році Роналду зі збірної Португалії виграв Лігу націй, а з Ювентусом став чемпіоном Італії. Мессі з Барселоною виграв лише чемпіонат Іспанії, але саме аргентинець отримав "Золотий м'яч".

Відзначимо, що португалець проігнорував церемонію нагородження, яка відбулася 2 грудня в Парижі, оскільки в це й же час отримував нагороду Gran Gala як найкращий гравець Серії А.

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