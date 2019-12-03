Роналду замість "Золотого м'яча" здобув трофей Gran Gala – Аталанта Маліновського забрала дві почесні нагороди

У понеділок, 2 грудня, в Мілані пройшла церемонія вручення призів Gran Gala del Calcio-2019.
На урочистому заході вручали призи найкращим футболістам, тренерам, суддям і менеджерам Італії.
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Найкращим гравцем Серії А прогнозовано став нападник Ювентуса Кріштіану Роналду. Крім цієї нагороди португалець потрапив в символічну збірну. Додамо, що заради Gran Gala португалець проігнорував церемонію нагородження "Золотий м'яч-2019".
Символічна збірна del Calcio-2019:
Воротар: Самір Хандановіч (Інтер)
Захисники: Жоау Канселу, Джорджо К'єлліні (обидва – Ювентус), Каліду Кулібалі (Наполі), Александар Коларов (Рома)
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Півзахисники: Міралем П'яніч (Ювентус), Йосіп Ілічіч (Аталанта), Ніколо Барелла (Інтер)
Нападники: Дуван Сапата (Аталанта), Фабіо Квальярелла (Сампдорія), Кріштіану Роналду (Ювентус).
Відразу дві почесні нагороди забрала Аталанта. Клуб українця Руслана Маліновського отримав приз у номінації "Найкраща команда року". А наставник бергамців Джан П'єро Гасперіні став найкращим тренером.
Додамо, що найкращим арбітром став Джанлука Роккі, а найкращим молодим гравцем – талант Брешії Сандро Тоналі.