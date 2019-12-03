Роналду замість "Золотого м'яча" здобув трофей Gran Gala – Аталанта Маліновського забрала дві почесні нагороди

У понеділок, 2 грудня, в Мілані пройшла церемонія вручення призів Gran Gala del Calcio-2019.

На урочистому заході вручали призи найкращим футболістам, тренерам, суддям і менеджерам Італії.

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Найкращим гравцем Серії А прогнозовано став нападник Ювентуса Кріштіану Роналду. Крім цієї нагороди португалець потрапив в символічну збірну. Додамо, що заради Gran Gala португалець проігнорував церемонію нагородження "Золотий м'яч-2019".

Символічна збірна del Calcio-2019:

Воротар: Самір Хандановіч (Інтер)

Захисники: Жоау Канселу, Джорджо К'єлліні (обидва – Ювентус), Каліду Кулібалі (Наполі), Александар Коларов (Рома)

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Півзахисники: Міралем П'яніч (Ювентус), Йосіп Ілічіч (Аталанта), Ніколо Барелла (Інтер)

Нападники: Дуван Сапата (Аталанта), Фабіо Квальярелла (Сампдорія), Кріштіану Роналду (Ювентус).

Відразу дві почесні нагороди забрала Аталанта. Клуб українця Руслана Маліновського отримав приз у номінації "Найкраща команда року". А наставник бергамців Джан П'єро Гасперіні став найкращим тренером.

Додамо, що найкращим арбітром став Джанлука Роккі, а найкращим молодим гравцем – талант Брешії Сандро Тоналі.