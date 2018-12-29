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Роналду – перший португалець, який забив 14 голів у Серії А за сезон

15:40 2144 Читать на русском
Роналду – перший португалець, який забив 14 голів у Серії А за сезон
Кріштіану Роналду / Соцмережі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду знову забив у чемпіонаті Італії.

У 19 турі чемпіонату Італії Ювентус приймав Сампдорію та здобув перемогу з рахунком 2:1. Дублем відзначився португальський нападник Кріштіану Роналду.

Ювентус переміг Сампдорію завдяки дублю Роналду

Завдяки цим голам Роналду довів лік забитих м’ячів до 14 у цьому сезоні. Це найкращий показник для португальців, які коли-небудь виступали у чемпіонаті Італії.

До цього португальцем, який забив найбільше за сезон у Серії А був також гравець Ювентуса Руй Барруш, на рахунку якого у сезоні 1988/1989 було 12 голів.

Роналду підтримав Кулібалі, який постраждав від прояву расизму в матчі з Інтером

Крім того, один з голів Роналду у матчі з Сампдорією став 100-м для Ювентуса у 2018 році в усіх турнірах.

Італія19 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Сампдорія: Субота 29 грудня 2018

Ювентус
Матч завершено
2 : 1
Сампдорія
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Італія Ювентус - Сампдорія Ювентус Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Головне
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