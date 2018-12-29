Роналду – перший португалець, який забив 14 голів у Серії А за сезон

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду знову забив у чемпіонаті Італії.
У 19 турі чемпіонату Італії Ювентус приймав Сампдорію та здобув перемогу з рахунком 2:1. Дублем відзначився португальський нападник Кріштіану Роналду.
Ювентус переміг Сампдорію завдяки дублю Роналду
Завдяки цим голам Роналду довів лік забитих м’ячів до 14 у цьому сезоні. Це найкращий показник для португальців, які коли-небудь виступали у чемпіонаті Італії.
До цього португальцем, який забив найбільше за сезон у Серії А був також гравець Ювентуса Руй Барруш, на рахунку якого у сезоні 1988/1989 було 12 голів.
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Крім того, один з голів Роналду у матчі з Сампдорією став 100-м для Ювентуса у 2018 році в усіх турнірах.