Ювентус переміг Сампдорію завдяки дублю Роналду

В матчі 19 туру Серії А Ювентус мінімально здолав Сампдорію. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 19 тур

Ювентус – Сампдорія – 2:1

Голи: Роналду, 2, 65, (пен) – Квальярелла, 33, (пен)

Ювентус розпочав матч потужно і вийшов вперед уже на 2 хвилині. Після переводу на лівий фланг від Дибали м'яч отримав Роналду, який змістився в центр і пробив у дальній кут у звичній для себе манері без шансів для Аудеро. Сампдорія ближче до середини тайму вирівняла гру, а у відрізку між 27 та 35 хвилинами так притиснула "б'янконері" до власних воріт, що змусила помилитись Джана, який намагаючись вибити м'яч головою підіграв рукою. Квальярелла потужним ударом реалізував пенальті.

По перерві Ювентус знову перехопив м'яч і став атакувати. Головною дійовою особою став Роналду, який мав кілька нагод, зокрема коли влучив у поперечку. Але дубль нікуди не подівся від Кріштіану, адже Феррарі також зіграв рукою у власному штрафному і португалець вчергове відзначився з пенальті у формі Ювентуса. Сампдорія влаштувала фінальний штурм воріт і навіть красиво забила, однак м'яч відскочив до Сапонари від Дефреля, який перебував в офсайді. Тож 2:1 – скандальна та важка перемога для Ювентуса, який продемонстрував свій чемпіонський характер.

Завдяки цій перемозі Ювентус набрав 53 очки і продовжує з відривом очолювати турнірну таблицю, Сампдорія з 29 пунктами залишається п'ятою.