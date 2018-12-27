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Роналду підтримав Кулібалі, який постраждав від прояву расизму в матчі з Інтером

18:50 227 Читать на русском
Роналду підтримав Кулібалі, який постраждав від прояву расизму в матчі з Інтером
Кріштіану Роналду та Каліду Кулібалі / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відреагував на скандальні події в матчі 18-го туру чемпіонату Італії Інтер – Наполі.

"У світі і в футболі я завжди виступаю за виховання і повагу. Ні – расизму, образам і дискримінації", – написав Роналду на своїй сторінці в Інстаграмі.

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В допис португалець додав фото, на якому він зображений разом із Каліду Кулібалі, який постраждав від проявів расизму під час вчорашнього матчу між Наполі та Інтером.

Італія18 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Наполі: Середа 26 грудня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Наполі
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Теги
Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Італія Інтер - Наполі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Наполі Наполі
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