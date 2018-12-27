Роналду підтримав Кулібалі, який постраждав від прояву расизму в матчі з Інтером

Сергій Тищенко — 18:00 2311
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П’ять молодих гравців Динамо, яким варто негайно піти в оренду
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Лунін – велика дилема Реала: керівництво клубу розкололось на дві частини через українцяІспанія — 16:26 4648
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Зірка Манчестер Юнайтед і ще кілька культових гравців, для яких Динамо стало трампліномОвертайм — 15:00 2027
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"Я знав, що не маю шансів виграти "Золотий м'яч": Мессі – про запрошення Роналду, повернення Неймара, VAR та ГвардіолуІспанія — 13:41 5401
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Босянок: Суркіс не продасть Динамо, бо заробляє на ньомуУкраїна — 12:49 2318
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