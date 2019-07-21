"Роналду – найкращий гравець Ювентуса, він може зіграти на будь-якій позиції", – Саррі

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про важливість Кріштіану Роналду для "Старої синьйори".

"Роналду – найкращий гравець Ювентуса. Ми повинні добре організувати інших десять гравців при грі в обороні, але він може діяти на полі на будь-якій позиції. Він найкращий, і для нього важлива свобода на полі", – цитує Саррі сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Нагадаємо, Ювентус поступився Тоттенхему у матчі Міжнародного кубка чемпіонів (2:3), а Роналду відзначився забитим голом.

У минулому сезоні Кріштіану взяв участь в 43 матчах за Ювентус, забив 28 голів і віддав 10 результативних передач.

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