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"Роналду – лучший игрок Ювентуса, он может сыграть на любой позиции", – Сарри

21 июля 23:39 32 Читати українською
"Роналду – лучший игрок Ювентуса, он может сыграть на любой позиции", – Сарри
Криштиану Роналду / AS

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарре рассказал о важности Криштиану Роналду для "Старой синьоры".

Товарищеские матчи
Ювентус
2
2 : 3
3
Тоттенхэм
14:30 21:07:2019
завершено
 

"Роналду – лучший игрок Ювентуса. Мы должны хорошо организовать других десять игроков при игре в обороне, но он может действовать на поле на любой позиции. Он лучший, и для него важна свобода на поле", – цитирует Сарри сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Напомним, Ювентус уступил Тоттенхэму в матче Международного кубка чемпионов (2:3), а Роналду отметился забитым голом.

В прошлом сезоне Криштиану принял участие в 43 матчах за Ювентус, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.

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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри Ювентус - Тоттенхэм
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