Гальтьє влітку після звільнення з ПСЖ знайшов роботу в Катарі. Днями його Аль-Духайль програв у азійській Лізі чемпіонів Аль-Насру. У тому матчі Роналду оформив дубль+асист. Крістоф вирішив пояснити поразку компліментами для Кріштіану.

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"Коли граєш проти Роналду, то мало що можеш зробити. Він забив два чудові голи. В мене немає слів, щоб описати його гру. Це екстраординарно для 38-річного футболіста. Роналду – найкращий гравець світу", – цитує Гальтьє видання Marca.

Цікаво, що в минулому сезоні фахівець тренував Мессі, а Ліонель з величезною ймовірністю отримає "Золотий м'яч" за гру в ПСЖ і збірній Аргентини.