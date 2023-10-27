Гальтье летом после увольнения из ПСЖ нашел работу в Катаре. На днях его Аль-Духайль проиграл в азиатской Лиге чемпионов Аль-Насру. В том матче Роналду оформил дубль+ассист. Кристоф решил объяснить поражение комплиментами для Криштиану.

Роналду принес Аль-Насру победу в матче с семью голами – Мане и Коутиньо записали имена в протокол

"Когда играешь против Роналду, то мало что можешь сделать. Он забил два замечательных гола. У меня нет слов, чтобы описать его игру. Это экстраординарно для 38-летнего футболиста. Роналду – лучший игрок мира", – цитирует Гальтье издание Marca.

Интересно, что в прошлом сезоне специалист тренировал Месси, а Лионель с огромной вероятностью получит "Золотой мяч" за игру в ПСЖ и сборной Аргентины.