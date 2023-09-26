Легендарний нападник Роналдо вирішив ще раз випробувати себе у подружньому житті.

"Феномен" одружився з моделлю Селіною Локс. Урочиста церемонія відбулася в маленькій церкві на острові Ібіца.

Роналдо вирішив похреститися в 46 років

Для 47-річного Роналдо це третій шлюб. Він зустрічався з Локс 8 років, але лише зараз пара наважилася офіційно закріпити стосунки. Обраниця молодша на 13 років. У Роналдо є троє дітей від двох попередніх дружин – син та двоє доньок.

Нагадаємо, зараз дворазовий чемпіон світу має власне агентство і володіє контрольним пакетом акцій відомих клубів – Вальядоліда та Крузейро.

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