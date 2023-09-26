Роналдо втретє одружився – обраниця молодша на 14 років
22:42 - Читать на русском
Легендарний нападник Роналдо вирішив ще раз випробувати себе у подружньому житті.
"Феномен" одружився з моделлю Селіною Локс. Урочиста церемонія відбулася в маленькій церкві на острові Ібіца.
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Для 47-річного Роналдо це третій шлюб. Він зустрічався з Локс 8 років, але лише зараз пара наважилася офіційно закріпити стосунки. Обраниця молодша на 13 років. У Роналдо є троє дітей від двох попередніх дружин – син та двоє доньок.
Нагадаємо, зараз дворазовий чемпіон світу має власне агентство і володіє контрольним пакетом акцій відомих клубів – Вальядоліда та Крузейро.
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