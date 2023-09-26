Легендарный нападающий Роналдо решил еще раз попробовать себя в супружеской жизни.

"Феномен" женился на модели Селине Локс. Торжественная церемония прошла в маленькой церкви на острове Ибица.

Роналдо решил креститься в 46 лет

Для 47-летнего Роналдо это третий брак. Он встречался с Локс 8 лет, но только сейчас пара решилась официально закрепить отношения. Избранница младше на 13 лет. У Роналдо есть трое детей от двух предыдущих жен – сын и две дочери.

Напомним, сейчас двукратный чемпион мира имеет собственное агентство и владеет контрольным пакетом акций известных клубов – Вальядолида и Крузейро.

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