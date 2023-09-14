Роналдо похрестився в 46 років. Про це бразилець повідомив на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фотографії з церкви. Подія відбулася в католицькій церкві Сан-Хосе в Мадриді.

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"Сьогодні особливий день. Я був хрещений! Християнська віра завжди була фундаментальною частиною мого життя, з самого дитинства, хоча я досі не був хрещений. Я відчуваю себе по-справжньому відродженим як дитя Боже – якимось новим, більш усвідомленим і глибоким чином. Я підтверджую своє зобов'язання слідувати шляхом добра по своїй волі, вірячи в любов Ісуса", – написав "зубастик".

Нагадаємо, що Роналдо є одним із найкращих форвардів XXI століття. Він пограв за Крузейро, ПСВ, Інтер, Барселону, Реал, Мілан і Корінтіанс. У складі збірної Бразилії "зубастик" ставав чемпіоном світу.