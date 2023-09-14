Роналдо покрестился в 46 лет. Об этом бразилец сообщил на своей страничке в Instagram, прикрепив фотографии из церкви. Событие произошло в католической церкви Сан-Хосе в Мадриде.

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"Сегодня особенный день. Я был крещен! Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни, с самого детства, хотя я до сих пор не был крещен. Я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божье – каким-то новым, более осознанным и глубоким образом. Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей воле, веря в любовь Иисуса", – написал "зубастик".

Напомним, что Роналдо является одним из лучших форвардов XXI века. Он поиграл за Крузейро, ПСВ, Интер, Барселону, Реал, Милан и Коринтианс. В составе сборной Бразилии "зубастик" становился чемпионом мира.