Роналдо випивав на вечірках, а наступного дня тренувався як звір, – Зе Роберто

"Найкращим у збірній був Роналдо. "Феномен" був гульвісою, він йшов на вечірку, а на наступний день, практично не поспавши, приїжджав на тренування.

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Це було неймовірно. Він випивав, але на наступний день тренувався як звір. Перед матчами я вже був готовий до того, що буде вечірка", – розповів Зе Роберто для Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Роналдо провів близько сотні матчів за збірну Бразилії, відзначившись 62-ма голами. Зараз 43-річна легенда є президентом іспанського Вальядоліда.

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