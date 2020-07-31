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Роналдо випивав на вечірках, а наступного дня тренувався як звір, – Зе Роберто

15:10 - Читать на русском
Роналдо випивав на вечірках, а наступного дня тренувався як звір, – Зе Роберто
Збірна Бразилії /Фото pinterest

Колишній хавбек збірної Бразилії Зе Роберто Да Сільва розповів про стиль життя легендарного Роналдо.

"Найкращим у збірній був Роналдо. "Феномен" був гульвісою, він йшов на вечірку, а на наступний день, практично не поспавши, приїжджав на тренування.

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Це було неймовірно. Він випивав, але на наступний день тренувався як звір. Перед матчами я вже був готовий до того, що буде вечірка", – розповів Зе Роберто для Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Роналдо провів близько сотні матчів за збірну Бразилії, відзначившись 62-ма голами. Зараз 43-річна легенда є президентом іспанського Вальядоліда.

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Теги
Світ Зе Роберто Зе Роберто Да Сільва Бразилія Бразилія Роналдо
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