Роналдо выпивал на вечеринках, а на следующий день тренировался как зверь, – Зе Роберто

"Лучшим в сборной был Роналдо. "Феномен" был тусовщиком, он шел на вечеринку, а на следующий день, практически не поспав, приезжал на тренировку.

"Я не отказывался худеть, я отказывался взвешиваться": Роналдо – о проблемах с лишним весом

Это было потрясающе. Он выпивал, но на следующий день тренировался как зверь. Перед матчами я уже был готов к тому, что будет вечеринка", – рассказал Зе Роберто для Mundo Deportivo.

Напомним, Роналдо провел около сотни матчей за сборную Бразилии, в которых отличился 62-мя голами. Сейчас 43-летняя легенда является президентом испанского Вальядолида.

"95 відсотків моїх друзів з фавели – мертві": бразилець, якого знищують через ЧС-2010, міг загинути від рук наркодилера