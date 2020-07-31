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Роналдо выпивал на вечеринках, а на следующий день тренировался как зверь, – Зе Роберто

15:10 - Читати українською
Роналдо выпивал на вечеринках, а на следующий день тренировался как зверь, – Зе Роберто
Сборная Бразилии / Фото pinterest

Бывший хавбек сборной Бразилии Зе Роберто Да Сильва рассказал о стиле жизни легендарного Роналдо.

"Лучшим в сборной был Роналдо. "Феномен" был тусовщиком, он шел на вечеринку, а на следующий день, практически не поспав, приезжал на тренировку.

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Это было потрясающе. Он выпивал, но на следующий день тренировался как зверь. Перед матчами я уже был готов к тому, что будет вечеринка", – рассказал Зе Роберто для Mundo Deportivo.

Напомним, Роналдо провел около сотни матчей за сборную Бразилии, в которых отличился 62-мя голами. Сейчас 43-летняя легенда является президентом испанского Вальядолида.

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Теги
Мир Зе Роберто Зе Роберто да Сильва Бразилия Бразилия Роналдо
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