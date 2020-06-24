Манчестер Юнайтед не хоче залишати Санчеса в Інтері до кінця сезону – інтереси клубів перетинаються в Лізі Європи

Форвард Алексіс Санчес ризикує опинитися в дуже неприємній ситуації.

Манчестер Юнайтед налаштований повернути чилійця з оренди в Інтері, інформує Sky Italy.

Сульшер на прикладі меблів пояснив, чому Санчес не потрібен Манчестер Юнайтед

Угода чинна лише до 30 червня, але італійський клуб сподівався домовитися про її продовження до кінця сезону. Втім, Манчестер Юнайтед не хоче залишати Санчеса потенційному конкуренту в Лізі Європи. "Червоні дияволи" вже однією ногою в чвертьфіналі, а міланці ще повинні розібратися з Хетафе на стадії 1/8. Цілком імовірно, що клуби перетнуться у вирішальних матчах, де Санчес знадобився б Інтеру.

Нагадаємо, чилієць встиг провести за "нерадзуррі" 17 поєдинків, відзначився 3 голами.

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