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Манчестер Юнайтед не хоче залишати Санчеса в Інтері до кінця сезону – інтереси клубів перетинаються в Лізі Європи

10:45 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед не хоче залишати Санчеса в Інтері до кінця сезону – інтереси клубів перетинаються в Лізі Європи
Алексіс Санчес / Getty Images

Форвард Алексіс Санчес ризикує опинитися в дуже неприємній ситуації.

Манчестер Юнайтед налаштований повернути чилійця з оренди в Інтері, інформує Sky Italy.

Сульшер на прикладі меблів пояснив, чому Санчес не потрібен Манчестер Юнайтед

Угода чинна лише до 30 червня, але італійський клуб сподівався домовитися про її продовження до кінця сезону. Втім, Манчестер Юнайтед не хоче залишати Санчеса потенційному конкуренту в Лізі Європи. "Червоні дияволи" вже однією ногою в чвертьфіналі, а міланці ще повинні розібратися з Хетафе на стадії 1/8. Цілком імовірно, що клуби перетнуться у вирішальних матчах, де Санчес знадобився б Інтеру.

Нагадаємо, чилієць встиг провести за "нерадзуррі" 17 поєдинків, відзначився 3 голами.

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Англія Італія Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Ліга Європи Алексіс Алексіс Санчес
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