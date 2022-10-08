Не Мессі чи Роналду, і навіть не Холанд – легенда Мілана назвав найстрашнішого форварда для захисників
Культовий захисник Мілана Алессандро Неста поділився своїм досвідом протидії топ-форвардам планети.
"Гадаю, у топовій формі я зміг би зупинити Холанда. Ерлінг дуже сильний, свого часу я грав проти Роналду і Мессі, але бразилець Роналдо – для мене це щось інше. Він був особливим.
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Якби мені довелося грати проти Холанда, то я б старався триматися якомога ближче. Щойно він набирає швидкість – я блокую, заважаю йому. Залишиш трохи простору, і ти помер!" – сказав Неста у коментарі Copa90.
Зауважимо, що Холанд перебрався в Манчестер Сіті цього літа та вражає своїми бомбардирськими подвигами – 19 голів та 3 асисти у 12 поєдинках.
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