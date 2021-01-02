У сучасному футболі сформувався тренд – великі клуби обирають тренерами своїх легенд. Зідан в Реалі, Лемпард в Челсі, Артета в Арсеналі, Сульшер в МЮ, Пірло в Ювентусі...

Почеттіно офіційно очолив ПСЖ

Історія Почеттіно та ПСЖ зовсім інша. Маурісіо вже відбувся як тренер, роботу отримав завдяки успіхам в Еспаньйолі, Саутгемптоні та Тоттенхемі, та й на статус легенди ПСЖ аргентинець не тягне. Однак перший його період в клубі аж ніяк не був сірим.

– 20 років тому, наприкінці січня 2001-го, Почеттіно перейшов у ПСЖ

– З Еспаньйола аргентинського захисника витягнув тодішній тренер ПСЖ Луїс Фернандес

– Поч швидко підкорив фанів брутальним іміджем з довгим волоссям

– За два з половиною роки Маурісіо зіграв за парижан 95 матчів і забив 6 голів

– Трофеї вже тоді обходили Поча стороною – з ПСЖ він виграв лише Кубок Інтертото-2001, натомість програв у фіналі Кубка Франції Осеру

– Маурісіо Почеттіно став капітаном ПСЖ у сезоні-2002/03

– Тоді поруч з ним до європейського футболу призвичаювався Роналдінью

– Також Почеттіно допомагав розкритися юному Мікелю Артеті

– Та сформував з Габріелем Хайнце монолітну лінію оборони

У 2003-му шляхи Маурісіо Почеттіно та ПСЖ розійшлися – аргентинський центрбек поїхав у Бордо, а потім в Еспаньйол, де завершив ігрову кар'єру та розпочав тренерську. Нова вершина – кермо в ПСЖ.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника