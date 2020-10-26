Скромність 21-річного французького нападника продовжує дивувати – Кіліан не знайшов собі місця у омріяній "одинадцятці".

На честь 50-річчя Парі Сен-Жермен французький клуб запропонував футболістам створити символічну збірну за всю історію клубу. Свій список склав і форвард команди Кіліан Мбаппе.

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Цікаво, що до збірної увійшли лише троє футболістів, які поки не завершили кар'єру – Дані Алвес, Златан Ібрагімовіч і Тьягу Сілва. Доволі скромно поставився Мбаппе і до своєї персони, не включивши себе у склад.

Голкіпер: Бернар Лама.

Захисники: Дані Алвес, Тьягу Сілва, Маріо Єпес, Максвелл.

Півзахисники: Тьягу Мотта, Мустафа Дахлеб, Юрій Джоркаєфф, Роналдінью.

Нападники: Златан Ібрагімовіч, Педру Паулета.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов в ПСЖ влітку 2017 року з Монако. У складі національної команди він став чемпіоном світу 2018 року.

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