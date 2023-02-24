Роналдінью готовий знову тішити футбольних фанатів свою неймовірною майстерністю.

Володар "Золотого м'яча-2005" погодився виступати в Kings League, яку організував екс-захисник Барселони Жерар Піке. Роналдінью зіграє за команду Porcinos ("Свині").

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Зіркового новобранця презентували Піке і популярний стример Ібаї Льянос. Саме він є президентом "Свиней". Команда очолює футбольний чемпіонат з чудернацькими правилами. Дебют 42-річного Ронні повинен відбутися цієї неділі о 22:00 за київським часом – "Свині" зіграють проти аутсайдера PIO FC. Усі поєдинки Kings League транслюються безкоштовно на платформі Twitch.

Bienvenido a la Kings League InfoJobs, @10Ronaldinho. pic.twitter.com/ifKIFot1x4 — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) February 23, 2023

Нагадаємо, раніше на проекті Піке у різних ролях світились інші імениті футболісти – Агуеро, Касільяс, Капдевілья, Чічаріто, Тамудо тощо.

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