Касільяс осоромився в абсурдній лізі Піке – легенда Реала пропустив пенальті від стримера-товстуна, а свій не забив
Іспанія шаленіє від розважальної ліги Kings League, яку організував екс-захисник Барселони Жерар Піке.
У черговому турі зійшлися команди 1K та Porcinos ("Свині"). Президентом і голкіпером першої є Ікер Касільяс, а другу очолює мегапопулярний стример Ібаї Льянос.
Поєдинок перетворився на справжню драму. За рахунку 2:2 "Свині" використали картку пенальті, який пішов виконувати якраз Ібаї. Товстунчик дуже хвилювався перед ударом, але пробив потужно і по центру – Касільяс не впорався.
У розпоряджені 1К також була картка пенальті, яку вони використали миттєво. Касільясу дали шанс реваншуватися, проте легенда Реал програв дуель колезі Хосе Сеговії.
До кінця матчу "Свині" добили суперника з рахунком 5:2. Саме команда Ібаї йде лідером чемпіонату, натомість 1К бовтається в середині таблиці Kings League з 12 учасників.
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