У черговому турі зійшлися команди 1K та Porcinos ("Свині"). Президентом і голкіпером першої є Ікер Касільяс, а другу очолює мегапопулярний стример Ібаї Льянос.

Поєдинок перетворився на справжню драму. За рахунку 2:2 "Свині" використали картку пенальті, який пішов виконувати якраз Ібаї. Товстунчик дуже хвилювався перед ударом, але пробив потужно і по центру – Касільяс не впорався.

Tertulianos en la tele sin entender el fenómeno Ibai y, mientras tanto, Ibai metiéndole un gol a Iker Casillas pic.twitter.com/wrHAtg4GLa — Jordi Sarrión-Carbonell #compol (@jsarrion_) February 20, 2023

У розпоряджені 1К також була картка пенальті, яку вони використали миттєво. Касільясу дали шанс реваншуватися, проте легенда Реал програв дуель колезі Хосе Сеговії.

DON JOSÉ MANUEL SEGOVIA FERNÁNDEZ LE HA PARADO EL PENALTY A IKER CASILLAS



Que el mejor portero de la @KingsLeague es @13segovia13 es una realidad INDISPENSABLE PARA SU EQUIPO#KingsLeague #KingsLeagueJ7 pic.twitter.com/TojgcUDhqs — Universo Kings League (@UniversoKingsL) February 19, 2023

До кінця матчу "Свині" добили суперника з рахунком 5:2. Саме команда Ібаї йде лідером чемпіонату, натомість 1К бовтається в середині таблиці Kings League з 12 учасників.

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