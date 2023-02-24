Обладатель "Золотого мяча-2005" согласился выступать в Kings League, организованной экс-защитником Барселоны Жераром Пике. Роналдиньо сыграет за команду Porcinos ("Свиньи").

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Звездного новобранца представили Пике и популярный стример Ибаи Льянос. Именно он является президентом "Свиней". Команда возглавляет футбольный чемпионат с причудливыми правилами. Дебют 42-летнего Ронни должен состояться в это воскресенье в 22:00 по киевскому времени – "Свиньи" сыграют против аутсайдера PIO FC. Все поединки Kings League транслируются бесплатно на платформе Twitch.

Bienvenido a la Kings League InfoJobs, @10Ronaldinho. pic.twitter.com/ifKIFot1x4 — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) February 23, 2023

Напомним, ранее на проекте Пике в разных ролях светились другие именитые футболисты – Агуэро, Касильяс, Капдевилья, Чичарито, Тамудо и т.д.

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