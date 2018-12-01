Рома звільнить Ді Франческо, якщо команда програє Інтеру, – Тuttomercatoweb

Світ — 30 лист 943
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Роналду не отримає "Золотий м'яч" та пропустить церемонію нагородження, – журналіст
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Камерун втратив право приймати КАН-2019Світ — 30 лист 426
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"Хацкевич має піти" та антирекорд сезону, або Циганков вражає Європу: реакція соцмереж на матчі Динамо і Ворскли в ЛЄЛіга Європи — 30 лист 3777
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Дербі Мерсисайду і Північного Лондона та італійська битва за Лігу чемпіонів: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 30 лист 1859
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"Ігри на контору – одна з причин, чому я поїхав за океан". Українець, якого забракували в Динамо, став чемпіоном КанадиІнтерв’ю — 30 лист 6234
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