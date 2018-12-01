Рома звільнить Ді Франческо, якщо команда програє Інтеру, – Тuttomercatoweb

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо може бути звільнений вже цієї неділі.

Як повідомляє італійське видання Тuttomercatoweb, спеціаліст буде звільнений з посади головного тренера Роми, якщо "вовки" програють Інтеру у 14 турі Серії А.

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Повідомляється, що керівництво італійського гранду незадоволене турнірним становищем Роми, адже команда посідає 7 місце, маючи у своєму активі 19 очок після 13 турів.

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Зауважимо, що матч 14 туру чемпіонату Італії між Ромою та Інтером відбудеться 2 грудня, початок гри заплановано на 21:30.