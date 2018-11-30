Рома націлилась на захисника Шальке Настасіча

Захисник Шальке Матея Настасіч може продовжити кар'єру в Серії А.

Керівництво Роми на чолі із спортивним директором Рамоном Мончі мають намір підсилити захисну ланку римського клубу.

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Вибір італійського клубу впав на захисника Шальке Матея Настасіча, повідомляє видання corrieredellosport.

Перехід може відбутись вже під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, захисник перейшов у Шальке з Манчестер Сіті у 2015 році. В поточному сезоні Бундесліги він провів 8 матчів, проте результативними діями не відзначився.