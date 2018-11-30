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Рома націлилась на захисника Шальке Настасіча

16:42 45 Читать на русском
Рома націлилась на захисника Шальке Настасіча
Матея Настасіч / Фото Reuters

Захисник Шальке Матея Настасіч може продовжити кар'єру в Серії А.

Керівництво Роми на чолі із спортивним директором Рамоном Мончі мають намір підсилити захисну ланку римського клубу.

Шальке в кризовій ситуації та без Коноплянки забив найбільше голів під керівництвом Тедеско

Вибір італійського клубу впав на захисника Шальке Матея Настасіча, повідомляє видання corrieredellosport.

Перехід може відбутись вже під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, захисник перейшов у Шальке з Манчестер Сіті у 2015 році. В поточному сезоні Бундесліги він провів 8 матчів, проте результативними діями не відзначився.

Теги
Рамон Мончі Німеччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Рома Рома Шальке Шальке Євген Коноплянка Євген Коноплянка Матея Настасіч Матея Настасіч
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