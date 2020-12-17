Програму 12-го туру італійської Серії А закривав поєдинок на Стадіо Олімпіко між Ромою та Торіно. Господарі в разі перемоги піднялись би на четверте місце в турнірній таблиці, але й гостям відступати було нікуди – вони йшли у зоні вильоту. Очікувався непростий для обох колективів матч.

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Можливо, так би і сталося, якби не перформанс Сінго: на 7-й хвилині він отримав першу жовту картку, а на 14-й – другу. Торіно залишився у меншості на весь поєдинок. Рома ж ще до його вилучення мала кілька моментів, а за чисельної переваги "вовки" вже не відпустили "биків". Довго чекати на гол не довелося: на 27-й хвилині Мхітарян отримав відскок і з лівого краю штрафного потужно пробив з лету – м'яч рикошетом від стійки влетів у ворота. 1:0.

Перед завершенням першого тайму римляни подвоїли перевагу в рахунку з пенальті, який реалізував Верету, а в середині другого до розгрому справу довів Пеллегріні – Лоренцо отримав скидку від Майораля й розстріляв ліву дев'ятку метрів з 18-ти. Белотті на 73-й хвилині відквитав один гол, але це був лишень гол престижу. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу підопічних Пауло Фонсеки.

Таким чином, Рома набрала 24 очки й піднялася на четверту позицію в турнірній таблиці Серії А. Торіно, маючи в активі 6 залікових балів, йде на передостанній сходинці.

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