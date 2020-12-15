Рома продовжила контракт з юною перлиною
20:49 - Читать на русском
Клуб із Риму вирішив зберегти 18-річного таланта Ріккардо Калафйорі на тривалий час.
Рома та Рікардо Калафйорі офіційно продовжили співпрацю, інформує офіційний сайт "вовків".
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18-річний оборонець поставив свій підпис під контрактом до 30 червня 2025 року. Інші деталі нової угоди наразі невідомі.
Зауважимо, Рікардо є вихованцем Роми і пройшов шлях з молодіжної команди до основної. У поточному сезоні в його активі 3 поєдинки за клуб у всіх турнірах та один забитий гол.
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