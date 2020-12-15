Рома та Рікардо Калафйорі офіційно продовжили співпрацю, інформує офіційний сайт "вовків".

Рома відзвітувала про величезні збитки – Фонсеці доведеться втрачати лідерів

18-річний оборонець поставив свій підпис під контрактом до 30 червня 2025 року. Інші деталі нової угоди наразі невідомі.

Зауважимо, Рікардо є вихованцем Роми і пройшов шлях з молодіжної команди до основної. У поточному сезоні в його активі 3 поєдинки за клуб у всіх турнірах та один забитий гол.

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