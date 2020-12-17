Программу 12-го тура итальянской Серии А закрывал поединок на Стадио Олимпико между Ромой и Торино. Хозяева в случае победы поднялись бы на четвёртое место в турнирной таблице, но и гостям отступать было некуда – они шли в зоне вылета. Ожидался непростой для обоих коллективов матч.

Возможно, так и произошло, если бы не перформанс Синго: на 7-й минуте он получил первую жёлтую карточку, а на 14-й – вторую. Торино остался в меньшинстве на весь поединок. Рома же еще до удаления имела несколько моментов, а при численном преимуществе "волки" уже не отпустили "быков". Долго ждать гола не пришлось: на 27-й минуте Мхитарян получил отскок и с левого края штрафной мощно пробил с лёту – мяч рикошетом от штанги влетел в ворота. 1:0.

Перед завершением первого тайма римляне удвоили преимущество в счёте с пенальти, который реализовал Верету, а в середине второго до разгрома дело довёл Пеллегрини – Лоренцо получил скидку от Майораля и расстрелял левую девятку метров с 18-ти. Белотти на 73-й минуте отквитал один гол, но это был лишь гол престижа. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу подопечных Пауло Фонсеки.

Таким образом, Рома набрала 24 очка и поднялась на четвёртую позицию в турнирной таблице Серии А. Торино, имея в активе 6 зачётных баллов, идёт на предпоследней строчке.