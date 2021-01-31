Матч Рома – Верона на Стадіо Олімпіко стартував о 21:45 за Києвом. Поєдинок першого кола завершився нульовою нічиєю, але "джалороссі" отримали технічну поразку 0:3 за порушення правил заявки. Команда Паулу Фонсеки підходила до гри на 5-му місці турнірної таблиці (37 очок), Верона йшла 9-ю (30 балів).

Едін Джеко, який так і не помирився з Паулу Фонсекою, знову залишився поза заявкою Роми. Замість боснійця на позиції центрфорварда вийшов Борха Майораль. Новачок столичної команди Стефан Ель-Шаараві теж не потрапив навіть у запас.

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Початок зустрічі не потішив небезпечними моментами. Найпам'ятнішим епізодом стала травма Кріса Смоллінга, який залишив поле вже на 12-й хвилині. Замість екс-гравця МЮ на поле вийшов молодий Кумбулла, який перебрався в Рому якраз із Верони. За кілька хвилин Фонсеку чекала ще одна неприємність. Лоренцо Пеллегріні отримав жовту на чужій половині поля і не зіграє з Ювентусом в наступному турі. Міг забивати Борха Майораль, але м'яч після його удару зрикошетив від захисника і пролетів повз ближню стійку. Але цей кутовий став гольовим – Манчіні виграв верхову боротьбу і скинув м'яч у бік воріт, а круглий, нікого не зачепивши, влетів у сітку. 1:0 на 20-й хвилині.

Тут же у ворота гостей влетів і другий гол. Майораль віддав на Мхітаряна, який перехитрив кіпера ударом у ближній. Шок для Верони. "Вовки" продовжили тиснути і забили втретє. Пеллегріні пробив з льоту після розіграшу кутового – Сільвестрі відбив, але Майораль був першим на добиванні. 3:0 після першого тайму.

По перерві Верона скоротила відставання в рахунку. Коллі виграв верхову боротьбу і головою пробив поміж ніг Лопесу. Це був останній гол у матчі, хоча обидві команди мали ще моменти. Зокрема, голкіпер Верони врятував свою команду після удару Спінаццоли, а в інший випадках підводила точність. У підсумку – 3:1 на користь "джалороссі".

Рома набрала 40 очок та повернулася на 3 місце, а 6 лютого на виїзді зустрінеться з Ювентусом. Верона залишилася дев'ятою – 30 пунктів.

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