Матч Рома – Верона на Стадио Олимпико стартовал в 21:45 по Киеву. Поединок первого круга завершился нулевой ничьей, но "джалоросси" получили техническое поражение 0:3 за нарушение правил заявки. Команда Паулу Фонсеки подходила к игре на 5-м месте турнирной таблицы (37 очков), Верона шла 9-й (30 баллов).

Эдин Джеко, который так и не помирился с Паулу Фонсекой, остался вне заявки Ромы. Вместо боснийца на позиции центрфорварда вышел Борха Майораль. Новичок столичной команды Стефан Эль-Шаарави тоже не попал даже в запас.

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Начало встречи не порадовалоопасными моментами. Самым памятным эпизодом стала травма Криса Смоллинга, который покинул поле уже на 12-й минуте. Вместо экс-игрока МЮ на поле вышел молодой Кумбулла, который перебрался в Рому как раз из Вероны. Спустя несколько минут Фонсеку ждала еще одна неприятность. Лоренцо Пеллегрини получил желтую на чужой половине поля и не сыграет с Ювентусом в следующем туре. Мог забивать Борха Майораль, но мяч после его удара срикошетил от защитника и пролетел мимо ближней штанги. Но этот угловой стал голевым – Манчини выиграл верховую борьбу и скинул мяч в сторону ворот, а круглый, никого не задев, влетел в сетку. 1:0 на 20-й минуте.

Тут же в ворота гостей влетел и второй гол. Майораль отдал на Мхитаряна, который перехитрил вратаря ударом в ближний. Шок для Вероны. "Волки" продолжили давить и забили в третий раз. Пеллегрини пробил с лету после розыгрыша углового – Сильвестри отбил, но Майораль был первым на добивании. 3:0 после первого тайма.

После перерыва Верона сократила отставание в счете. Колли выиграл верховую борьбу и головой пробил между ног Лопесу. Это был последний гол в матче, хотя обе команды имели еще моменты. В частности, голкипер Вероны спас свою команду после удара Спинаццолы, а в других случаях подводила точность. В итоге – 3:1 в пользу "джалоросси".

Рома набрала 40 очков и вернулась на 3 место, а 6 февраля на выезде встретится с Ювентусом. Верона осталась девятой – 30 пунктов.

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