Після звільнення Моурінью з Роми його агент Жорже Мендеш зателефонував Де Лаурентісу і запропонував президенту Наполі свого клієнта з початку нового сезону. Про це інформує Mediaset.

Гравці Роми скаржилися Фрідкіну на Моурінью – президент розчарувався в тренері ще влітку

Наполі в цьому сезоні вже звільнив Руді Гарсію і замінив французького тренера Вальтером Мадзаррі. Проте під керівництвом останнього команда не прогресує. Тому Мендеш запропонував чемпіонам Італії послуги Моурінью.

Повідомляється, що сторони навряд чи зійдуться в питанні зарплати. У Ромі оклад Жозе становив 7 млн євро + бонуси. Де Лаурентіс готовий платити такі гроші тільки одному тренеру – Антоніо Конте, який уже відмовився очолити Наполі під час цього сезону.

Нагадаємо, Рома звільнила Моурінью 16 січня. Він очолював команду з 2021 року.

Моурінью вивів у Лігу чемпіонів лише бюджет Роми, або Чому перший трофей за 14 років не міг завадити звільненню