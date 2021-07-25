Моурінью може допомогти Барселоні позбутися Лангле – Ромі не вистачає 10 мільйонів євро
Захисник Барселони Клеман Лангле має шанс продовжити кар'єру в столиці Італії.
Рома неабияк зацікавлена у послугах 26-річного француза, повідомляє Sport.es.
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Барселона не збирається робити ставку на Лангле і розгляне пропозиції щодо трансферу. Щоправда, наразі у клубів різна оцінка вартості центрбека. Рома готова віддати 15 млн євро, натомість каталонці розраховують на 25 млн. Три роки тому "блаугранас" заплатили Севільї за гравця 35 млн.
Додамо, що у минулому сезоні Лангле провів 33 матчі в іспанській Прімері, забив один гол і один автогол, а також отримав дев'ять жовтих карток.
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