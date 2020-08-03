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Рома узгодила контракт з Вертонгеном, – CdS

09:31 - Читать на русском
Рома узгодила контракт з Вертонгеном, – CdS
Ян Вертонген / Getty Images

Рома знайшла безкоштовне підсилення для своєї захисної ланки.

Спортивний директор римлян Франко Бальдіні домовився про контракт з екс-захисником Тоттенхема Яном Вертонгеном, інформує Corriere dello Sport.

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Бельгієць отримає угоду на два роки із зарплатнею три мільйони євро за сезон. Рома розглядає Вертонгена, як заміну Крісу Смоллінгу, який став ключовим оборонцем у команді Паулу Фонсеки. Манчестер Юнайтед не збирається зменшувати ціну викупу англійця, тому "вовкам" доводиться шукати інший варіант. Вибір зроблений на користь вільного агента Вертонгена.

Додамо, що 33-річний захисник провів за Тоттенхем 27 матчів у минулому сезоні, відзначився одним голом та одним асистом.

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Теги
Рома Рома Італія Трансфери Кріс Кріс Смоллінг Ян Ян Вертонген Тоттенхем Тоттенхем
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