Рома узгодила контракт з Вертонгеном, – CdS

Спортивний директор римлян Франко Бальдіні домовився про контракт з екс-захисником Тоттенхема Яном Вертонгеном, інформує Corriere dello Sport.

Рома презентувала "гарячу" форму на наступний сезон

Бельгієць отримає угоду на два роки із зарплатнею три мільйони євро за сезон. Рома розглядає Вертонгена, як заміну Крісу Смоллінгу, який став ключовим оборонцем у команді Паулу Фонсеки. Манчестер Юнайтед не збирається зменшувати ціну викупу англійця, тому "вовкам" доводиться шукати інший варіант. Вибір зроблений на користь вільного агента Вертонгена.

Додамо, що 33-річний захисник провів за Тоттенхем 27 матчів у минулому сезоні, відзначився одним голом та одним асистом.

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