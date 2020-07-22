Рома презентувала "гарячу" форму на наступний сезон

Рома стала черговим клубом, який показав свою оновлену форму.

Презентація була опублікована в офіційному Twitter римського клубу.

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Дизайнери вирішили додати до звичного червоного гаму гарячих кольорів – помаранчевий та жовтий. Три вертикальні смуги таких відтінків з'являться в грудній частині футболки. Шорти залишаться червоними.

Додамо, що Рома посідає шосту сходинку Серії А після 34 турів, також команда Паулу Фонсеки продовжує боротьбу в Лізі Європи.

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