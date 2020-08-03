Рома согласовала контракт с Вертонгеном, – CdS

Спортивный директор римлян Франко Бальдини договорился о контракте с экс-защитником Тоттенхэма Яном Вертонгеном, информирует Corriere dello Sport.

Рома представила "горячую" форму на следующий сезон

Бельгиец получит соглашение на два года с зарплатой три миллиона евро за сезон. Рома рассматривает Вертонгена как замену Крису Смоллингу, который стал ключевым защитником в команде Паулу Фонсеки. Манчестер Юнайтед не собирается уменьшать цену выкупа англичанина, поэтому "волкам" приходится искать другой вариант. Выбор сделан в пользу свободного агента Вертонгена.

Добавим, что 33-летний защитник провел за Тоттенхэм 27 матчей в прошлом сезоне, отметился одним голом и одним ассистом.

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