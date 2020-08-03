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Рома согласовала контракт с Вертонгеном, – CdS

09:31 - Читати українською
Рома согласовала контракт с Вертонгеном, – CdS
Ян Вертонген / Getty Images

Рома нашла бесплатное усиление для своего защитного звена.

Спортивный директор римлян Франко Бальдини договорился о контракте с экс-защитником Тоттенхэма Яном Вертонгеном, информирует Corriere dello Sport.

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Бельгиец получит соглашение на два года с зарплатой три миллиона евро за сезон. Рома рассматривает Вертонгена как замену Крису Смоллингу, который стал ключевым защитником в команде Паулу Фонсеки. Манчестер Юнайтед не собирается уменьшать цену выкупа англичанина, поэтому "волкам" приходится искать другой вариант. Выбор сделан в пользу свободного агента Вертонгена.

Добавим, что 33-летний защитник провел за Тоттенхэм 27 матчей в прошлом сезоне, отметился одним голом и одним ассистом.

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