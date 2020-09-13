Рома узгодила деталі особистого контракту з Аркадіушом Міліком, інформує Football Italia з посиланням на журналіста Альфредо Педуллу.

Рома готова придбати екс-гравця Шахтаря

Форвард зароблятиме у Ромі 5 млн євро в рік та ще додатково бонуси. Наразі команда з Риму намагається досягти домовленостей з Наполі.

У минулому сезоні за клуб з Неаполя Мілік зіграв у 35 матчах у всіх турнірах та відзначився 14-ма влучними ударами.

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