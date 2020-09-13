Рома согласовала контракт с Миликом, – журналист
18:44 - Читати українською
Форвард Наполи Аркадиуш Милик в ближайшее время, похоже, сменит клубную прописку.
Рома согласовала детали личного контракта с Миликом, информирует Football Italia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.
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Форвард будет зарабатывать в Роме 5 млн евро в год и еще дополнительно бонусы. Сейчас команда из Рима пытается достичь договоренностей с Наполи.
В прошлом сезоне за клуб из Неаполя Милик сыграл в 35 матчах во всех турнирах и отличился 14-ю точными ударами.
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