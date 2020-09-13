Форвард Наполи Аркадиуш Милик в ближайшее время, похоже, сменит клубную прописку.

Рома согласовала детали личного контракта с Миликом, информирует Football Italia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.

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Форвард будет зарабатывать в Роме 5 млн евро в год и еще дополнительно бонусы. Сейчас команда из Рима пытается достичь договоренностей с Наполи.

В прошлом сезоне за клуб из Неаполя Милик сыграл в 35 матчах во всех турнирах и отличился 14-ю точными ударами.

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