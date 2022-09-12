Емполі в рамках матчу 6-го туру чемпіонату Італії дав грандіозний бій Ромі, але уникнути поразки не вдалося (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Емполі в завершальному поєдинку 6-го туру Серії А приймав Рому. "Джалороссі" у випадку перемоги наздогнали б Удінезе який розташовувався у зоні ЛЧ та і реабілітуватись за розгром від фріульців команда була зобов'язана. Втім, матч на Стадіо Карло Кастеллані виявився непростим.

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Підопічні Жозе Моурінью класно стартували. Вже на 7-й хвилині Дибала пробивав з відскоку метрів з п'яти влучивши у ближню стійку, а на 17-й Пауло святкував взяття воріт. Вийшло ефектно – аргентинець підібрав м'яч перед штрафним і запустив його точнісінько у дальню дев'ятку! 0:1.

Втім, Емполі швидко перехопив ініціативу. Всього за шість хвилин після голу "вовків" Сатріано міг зрівняти рахунок, замкнувши подачу з лівого флангу, однак Мартін влучив у каркас. Римляни огризнулись обіграшем на 30-й хвилині, в завершенні якого Пеллегріні опинився перед голкіпером, але прошити його Лоренцо не вдалося.

Покарання за марнотратство прилетіло перед перервою – на 43-й хвилині Стояновіч виконав навіс із глибини на лівий край штрафного, а Бандінеллі головою пробив у дальній кут. 1:1!

Відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку. За три хвилини після відновлення гри "джалороссі" могли відновити свою перевагу внаслідок подачі з кутового, яку замкнув Ібаньєс. Родріго спрямував сферу повз голкіпера, однак Парізі вибив її з лінії воріт!

Емполі не збирався відсиджуватись, огризнувшись низкою хороших атак, хоча "вовки" отримували можливості для контргри. На 69-й хвилині господарі були надзвичайно близькими до того, щоб вийти уперед – Акпа-Акпро протягнув м'яч по центру й віддав проникну передачу на Сатріано, а той з-під Манчіні пробив повз Руя Патрісіу. Мігелю не вистачило кількох сантиметрів, аби поцілити у ворота!

Щонайбільш прикро, вже на 71-й хвилині другий гол забила Рома – це Дибала накрутив захисників на правому фланзі й навісив на дальню стійку, а Абрахам замкнув. 1:2.

На 77-й же захисники Емполі ще й пенальті привезли. Пеллегріні мав закривати гру, але його постріл з "позначки" парирував Вікаріо! Окрилені підопічні Паоло Дзанетті пішли уперед і ледь не врятувались на 84-й хвилині завдяки удару Акпа-Акпро з лінії півкола – втім, гостей знову врятував каркас!

На жаль, в атаці другим темпом Акпа-Акпро не тільки не зміг замкнути простріл з лівого флангу, а й небезпечно зіграв проти Смоллінга. Арбітр переглянув повтор і вилучив Жана-Даніеля. На 89-й хвилині Бове мав добивати господарів, стріляючи з близької відстані після флангової передачі, однак Вікаріо виручив партнерів.

Емполі навіть у меншості йшов у атаку й створював проблеми для оборони "вовків". Втім, втекти від поразки це не допомогло. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Роми. "Джалороссі" набрали 13 очок і піднялись на п'яту позицію в турнірній таблиці.

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