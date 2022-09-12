Эмполи в завершающем поединке 6-го тура Серии А принимал Рому. "Джалоросси" в случае победы догнали бы Удинезе, который располагался в зоне ЛЧ, и реабилитироваться за разгром от фриульцев команда была обязана. Впрочем, матч на Стадио Карло Кастеллани оказался непростым.

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Подопечные Жозе Моуринью классно стартовали. Уже на 7-й минуте Дибала пробивал с отскока метров с пяти, попав в ближнюю штангу, а на 17-й Пауло праздновал взятие ворот. Получилось эффектно – аргентинец подобрал мяч перед штрафным и запустил его точно в дальнюю девятку! 0:1.

Впрочем, Эмполи быстро перехватил инициативу. Всего через шесть минут после гола "волков" Сатриано мог сравнять счет, замкнув подачу с левого фланга, однако Мартин попал в каркас. Римляне огрызнулись обыгрышем на 30-й минуте, в завершении которого Пеллегрини оказался перед голкипером, но прошить Лоренцо не удалось. Наказание за расточительность прилетело перед перерывом – на 43-й минуте Стоянович исполнил навес с глубины на левый край штрафной, а Бандинелли головой пробил в дальний угол. 1:1!

Отдыхать футболисты отправились с ничейным счетом. Через три минуты после возобновления игры "джалоросси" могли восстановить свое преимущество в результате подачи с углового, которую замкнул Ибаньес. Родриго направил сферу мимо голкипера, однако Паризи выбил ее с линии ворот!

Эмполи не собирался отсиживаться, огрызнувшись рядом хороших атак, хотя "волки" получали возможности для контригры. На 69-й минуте хозяева были чрезвычайно близки к тому, чтобы выйти вперед – Акпа-Акпро протянул мяч по центру и отдал проникающую передачу на Сатриано, а тот из-под Манчини пробил мимо Руя Патрисиу. Мигелю не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в ворота!

Наиболее обидно для Эмпполи то, что уже на 71-й минуте второй гол забила Рома – это Дибала накрутил защитников на правом фланге и навесил на дальнюю штангу, а Абрахам замкнул. 1:2.

На 77-й защитники Эмполи еще и пенальти привезли. Пеллегрини должен был закрывать игру, но его выстрел с "отметки" парировал Викарио! Окрыленные подопечные Паоло Дзанетти пошли вперед и чуть не спаслись на 84-й минуте благодаря удару Акпа-Акпро с линии полукруга – впрочем, гостей снова спас каркас!

К сожалению, в атаке вторым темпом Акпа-Акпро не только не смог замкнуть прострел с левого фланга, но и опасно сыграл против Смоллинга. Арбитр просмотрел повтор и удалил Жана-Даниеля. На 89-й минуте Бове должен был добивать хозяев, стреляя с близкого расстояния после фланговой передачи, однако Викарио снова спас партнеров.

Эмполи даже в меньшинстве шел в атаку и создавал проблемы для обороны "волков". Впрочем, уйти от поражения это не помогло. Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Ромы. "Джалоросси" набрали 13 очков и поднялись на пятую позицию в турнирной таблице.

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