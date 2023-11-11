Італія, Серія А, 12-й тур

Лечче – Мілан – 2:2

Голи: Сансоне, 66, Банда, 70 – Жиру, 28, Рейндерс, 35

Вилучення: Жиру, 90+3 (Мілан, друга жовта картка)

Ювентус – Кальярі – 2:1

Голи: Бремер, 60, Ругані, 70 – Доссена, 75

Монца – Торіно – 1:1

Голи: Кольпані, 65 – Іліч, 55

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У першому матчі дня Мілан на виїзді втратив перемогу над Лечче. Жиру в середині тайму голом відсвяткував свій 100-й поєдинок у футболці Мілана, замкнувши навіс від Ернандеса. За 7 хвилин Рейндерс подвоїв перевагу "россонері", зробивши серйозну заявку на успіх. Майже одразу він міг оформити дубль, але влучив у стійку. Банда міг запалити інтригу, коли вийшов сам на сам з Меньяном, але не зумів переграти француза.

В середині другого тайму Лечче один гол відквитав – Сансоне добив сферу після розіграшу кутового, а за 3 хвилини Банда відновив статус-кво, добивши шокованих гостей. У доданий час Жиру заробив два "гірчичники" поспіль і залишив гостей у меншості. Вже за мить Пікколі дальнім ударом спіймав Меньяна зненацька і вивів Лечче вперед. Однак, VAR зафіксував фол в атаці і рахунок залишили без змін. Як наслідок, Мілан набрав 23 очки і залишився третім, Лечче з 14-ма пунктами тринадцятий.

Ювентус з величезними труднощами здолав Кальярі. У першому таймі, який пройшов за рівної гри, команди обмінялись небезпечними моментами: Доссена головою замкнув навіс у лічених сантиметрах над поперечиною, а Маккені пробив повз праву стійку. По перерві свій шанс змарнував К'єза, а от Бремер на 60-й хвилині зумів відкрити рахунок, перестрибнувши всіх захисників на дальній стійці після навісу зі стандарту. За 10 хвилин Ругані з другої спроби запхав сферу у сітку після навісу з кутового, подвоївши перевагу туринців.

Зовсім скоро свою спробу з кутового використав Доссена, головою пробивши повз Щенсни. Наприкінці матчу захисник Кальярі міг оформити дубль, але головою спрямував сферу повз ворота. Перемога принесла Ювентусу 29 очок і дозволила очолити турнірну таблицю Серії А, Кальярі з 9-ма пунктами залишився сімнадцятим.

Щільність таблиці в Італії нині така, що однак перемога могла підняти команду з другої десятки до статусу борця за ЛЧ. Саме в такій ситуації опинилися Монца й Торіно. Тріумфатор цієї зустрічі наблизився б до топ-4 на відстань 2-3 очок – щоправда, усі конкуренти свою матчі зіграють завтра.

Але команди "злились" завчасно, не чекаючи на підсумку туру. Вони розписали результативну нічию – 1:1. Тим не менш, без цікавинок не обійшлось. Хавбек Монци – Андреа Кольпані – забив 6-й гол у поточному сезоні Серії А, ставши найкращим італійським бомбардиром чемпіонату 2023/24. Серед усіх півзахисників топ-5 ліг Європи тільки Беллінгем має більшу кількість голів.

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