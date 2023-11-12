Італія, Серія А, 12-й тур

Фіорентина – Болонья – 2:1

Голи: Бонавентура, 17, Гонсалес, 48 (п.) – Зіркзеє, 33 (п.)

Удінезе – Аталанта – 1:1

Голи: Волас, 44 – Едерсон, 90+2

Нереалізований пенальті: Саксесс, 31

Інтер – Фрозіноне – початок матчу о 21:45

Ювентус втримав перемогу над Кальярі і вийшов у лідери Серії А, Лечче зіпсував ювілей Жиру, оформивши камбек з Міланом

Фіорентина зустрічалась з сусідом по турнірній таблиці – Болоньєю. Господарі ще до середини першого тайму вийшли вперед – Бонавентуре ефектним ударом з розвороту відправив м'яч під поперечину. За трохи Парізі зіграв рукою у власному штрафному і Зіркзеє з позначки відновив статус-кво. Вже у доданий час Орсоліні увірвався у штрафний, отримав закидання за спини захисників і з гострого кута забив у роздягальню. Однак, VAR угледів офсайд і врятував "фіалок".

Одразу по перерві Крістіансен привіз у свої ворота пенальті за затримку суперника. Гонсалес чітко реалізував вирок, встановивши, як виявилось пізніше, остаточний рахунок у матчі.

Удінезе, який у минулому турі засмакував першу перемогу в сезоні (над Міланом), з перших хвилин взявся виковувати звитягу з Аталантою. Однак лише в середині тайму "б'янконері" отримали шанс на успіх – арбітр вказав на позначку після підніжка Карнесеккі. До м'яча підійшов Саксесс і... пробив у праву стійку. На останніх секундах першого тайму господарі таки вийшли вперед: Волас зважився на дальній удар, м'яч влучив у захисника, дезорієнтував голкіпера і влетів у кут воріт.

По перерві бергамаски взяли гру під свій контроль, однак програвали за ударами. Здавалось, що дуель так і завершиться перемогою Удінезе, однак вже у доданий час Едерсон зумів зрівняти і врятував для Аталанти нічию.

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