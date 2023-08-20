У неділю у стартовому турі чемпіонату Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 1-й тур

Рома – Салернітана – 2:2

Голи: Белотті, 17, 82 – Кандрева, 36, 49

Сассуоло – Аталанта – 0:2

Голи: де Кетеларе, 84, Дзортеа, 90+3

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Рома на останніх хвилинах врятувала нічию з Салернітаною. Белотті забив вже на початку матчу, але арбітр зафіксував офсайд. В середині тайму він повторив комбінацію вже без претензій судді. Кандрева ще до перерви відновив статус-кво, а одразу після відпочинку божевільним ударом з меж штрафного вивів гостей вперед. Скасувати чотирнадцятирічне прокляття, однак, не вдалось (Салернітана востаннє вигравала у Роми у далекому 1999-му) – Белотті на останніх хвилинах оформив дубль і приніс "вовкам" перше очко.

У ще одному поєдинку Аталанта здолала Сассуоло. Доволі рівна гра обох команд вибухнула наприкінці зустрічі: спочатку після удару де Кетеларе м'яч на мить перетнув лінію – графіка підтвердила взяття воріт. А вже у доданий час Дзортеа влучним ударом зняв всі питання щодо переможця.

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