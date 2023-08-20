В воскресенье в стартовом туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 1-й тур

Рома – Салернитана – 2:2

Голы: Белотти, 17, 82 – Кандрева, 36, 49

Сассуоло – Аталанта – 0:2

Голы: де Кетеларе, 84, Дзортеа, 90+3

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Рома на последних минутах спасла ничью с Салернитаной. Белотти забил уже в начале матча, но арбитр зафиксировал офсайд. В середине тайма он повторил комбинацию уже без претензий судьи. Кандрева еще до перерыва восстановил статус-кво, а сразу после отдыха сумасшедшим ударом из пределов штрафной вывел гостей вперед. Отменить четырнадцатилетнее проклятие, однако, не удалось (Салернитана последний раз выигрывала у Ромы в далеком 1999-м) – Белотти на последних минутах оформил дубль и принес "волкам" первое очко.

В еще одном поединке Аталанта одолела Сассуоло. Довольно равная игра обеих команд взорвалась в конце встречи: сначала после удара де Кетеларе мяч на мгновение пересек линию – графика подтвердила взятие ворот. А уже в добавленное время Дзортеа точным ударом снял все вопросы относительно победителя.

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