Рома презентувала форму на сезон 2021/22 з новим спонсором
21:28 - Читать на русском
Римський клуб продовжує готуватись до нового розіграшу Серії А.
Дизайнери Роми разом із новим технічним спонсором NewBalance розробили нову домашню форму на сезон 2021/22.
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Екіпірування виконане к традиційному червоному кольорі із золотистими смугами. На лицьовій стороні футболок зображений логотив нового спонсора "вовків" DigitalBits. Раніше там була назва авіакомпанії Qatar Airways.
Рома завершила минулий розіграш Серії А на 7-й сходинці та виборола право зіграти у Лізі конференцій.
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