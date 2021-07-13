Рома представила форму на сезон 2021/22 с новым спонсором
21:28 - Читати українською
Римский клуб продолжает готовиться к новому розыгрышу Серии А.
Дизайнеры Ромы вместе с новым техническим спонсором NewBalance разработали новую домашнюю форму на сезон 2021/22.
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Экипировка выполнена в традиционном красном цвете с золотистыми полосами. На лицевой стороне футболок изображен логотив нового спонсора "волков" DigitalBits. Раньше там было название авиакомпании Qatar Airways.
Рома завершила прошлый розыгрыш Серии А на 7-й строчке и завоевала право сыграть в Лиге конференций.
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