Римский клуб продолжает готовиться к новому розыгрышу Серии А.

Дизайнеры Ромы вместе с новым техническим спонсором NewBalance разработали новую домашнюю форму на сезон 2021/22.

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Экипировка выполнена в традиционном красном цвете с золотистыми полосами. На лицевой стороне футболок изображен логотив нового спонсора "волков" DigitalBits. Раньше там было название авиакомпании Qatar Airways.

Рома завершила прошлый розыгрыш Серии А на 7-й строчке и завоевала право сыграть в Лиге конференций.

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