Рома поступилась Удінезе – друга поспіль поразка Фонсеки

Удінезе на виїзді переграв Рому (2:0). Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Рома на Стадіо Олімпіко приймала Удінезе. Гостям вдалось відкрити рахунок вже на 12-й хвилині. Лазанья відзначився після пасу Де Пауля – 0:1. На 30-й "вовки" залишились у меншості після грубого фолу Перотті – арбітр показав пряму червону.

Другу половину зустрічі господарі розпочали з жорсткого пресингу, але плодів це не принесло. На 78-й Де Пауль прокинув повз захисника і віддав під удар Несторовскі, який пробив у порожні ворота. Під завісу тайму Удінезе забив ще раз, але гол скасували через офсайд. Фінальний свисток зафіксував поразку "вовків" – 0:2. Друга поспіль невдача "джалороссі" ставить під сумнів навіть 5 місце.

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