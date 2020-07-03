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Рома поступилась Удінезе – друга поспіль поразка Фонсеки

3 липня 00:44 - Читать на русском
Рома поступилась Удінезе – друга поспіль поразка Фонсеки
Рома – Удінезе – 0:2 / Твіттер ФК Рома

Удінезе на виїзді переграв Рому (2:0). Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

30’ Дієго Перотті
 
Кевін Лазанья 12’
Ілля Несторовські 78’
12’ Кевін Лазанья
30’ Дієго Перотті
78’ Ілля Несторовські

Рома на Стадіо Олімпіко приймала Удінезе. Гостям вдалось відкрити рахунок вже на 12-й хвилині. Лазанья відзначився після пасу Де Пауля – 0:1. На 30-й "вовки" залишились у меншості після грубого фолу Перотті – арбітр показав пряму червону.

Другу половину зустрічі господарі розпочали з жорсткого пресингу, але плодів це не принесло. На 78-й Де Пауль прокинув повз захисника і віддав під удар Несторовскі, який пробив у порожні ворота. Під завісу тайму Удінезе забив ще раз, але гол скасували через офсайд. Фінальний свисток зафіксував поразку "вовків" – 0:2. Друга поспіль невдача "джалороссі" ставить під сумнів навіть 5 місце.

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Теги
Італія Рома Рома Удінезе Удінезе Рома - Удінезе
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