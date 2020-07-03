Рома уступила Удинезе – второе подряд поражение Фонсеки

Удинезе на выезде переиграл Рому (2:0). Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Рома на Стадио Олимпико принимала Удинезе. Гостям удалось открыть счет уже на 12-й минуте. Лазанья отличился после паса Де Пауля – 0:1. На 30-й "волки" остались в меньшинстве после грубого фола Перотти – арбитр показал прямую красную.

Вторую половину встречи хозяева начали с жесткого прессинга, но плодов это не принесло. На 78-й Де Пауль пробросил мимо защитника и отдал под удар Несторовски, который пробил в пустые ворота. Под занавес тайма Удинезе забил еще раз, но гол отменили из-за офсайда. Финальный свисток зафиксировал поражение "волков" – 0:2. Вторая подряд неудача "джалоросси" ставит под сомнение даже 5 место.

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