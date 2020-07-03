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Рома уступила Удинезе – второе подряд поражение Фонсеки

3 июля 00:50 - Читати українською
Рома уступила Удинезе – второе подряд поражение Фонсеки
Рома – Удинезе – 0:2 / Твиттер ФК Рома

Удинезе на выезде переиграл Рому (2:0). Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

30’ Диего Перотти
 
Кевин Лазанья 12’
Илья Несторовски 78’
12’ Кевин Лазанья
30’ Диего Перотти
78’ Илья Несторовски

Рома на Стадио Олимпико принимала Удинезе. Гостям удалось открыть счет уже на 12-й минуте. Лазанья отличился после паса Де Пауля – 0:1. На 30-й "волки" остались в меньшинстве после грубого фола Перотти – арбитр показал прямую красную.

Вторую половину встречи хозяева начали с жесткого прессинга, но плодов это не принесло. На 78-й Де Пауль пробросил мимо защитника и отдал под удар Несторовски, который пробил в пустые ворота. Под занавес тайма Удинезе забил еще раз, но гол отменили из-за офсайда. Финальный свисток зафиксировал поражение "волков" – 0:2. Вторая подряд неудача "джалоросси" ставит под сомнение даже 5 место.

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Теги
Италия Рома Рома Удинезе Удинезе Рома - Удинезе
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