Ювентус та Рома підійшли до поєдинку з різним настроєм. "Стара синьйора" в результативному матчі перемогла Торіно, тоді як римляни несподівано поступились Кремонезе. Моурінью мав пропустити гру, але його дискваліфікацію призупинили, через що португалець отримав змогу керувати командою з технічної зони.

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Гра проходила досить повільно, команди майже не створювали моменти. Влаховіч замикав подачу зі штрафного на 5 хвилині – Патрісіу легко забрав м'яч до рук. Лише під кінець тайму Ювентус міг реально небезпечний момент: Данілу навісив з глибини, а Рабйо головою замикав – стійка і Патрісіу врятували Рому від гола.

А на старті другого тайму Рома повела в рахунку. Позиційна атака римлян завершилась гарматним пострілом Джанлуки Манчіні, який точно пробив у дальній кут. Куардадо міг зрівняти рахунок в ювілейному для себе поєдинку за Ювентус, але його удар зі штрафного поцілив у стійку. Ювентус продовжував тиснути після пропущеного гола, але Рома ледь не забила вдруге – Пеллегріні навісив, а Смоллінг опинився сам поблизу воріт, але кут був дуже гострим.

Туринці продовжиди тиснути і вже втретє влучили в стійку. Паредес навісив з кутового, захисник підставив голову, після чого м'яч влетів у стійку воріт "вовків". Аллегрі кинув у бій майже всі атакувальні резерви, проте це обернулось провалом. Кін вийшов на 89 хвилині на поле, а вже через 40 секунд нападник у боротьбі з Манчіні спочатку почав використовувати прийоми з боротьби, а згодом вдарив суперника по ногах. Фінальний штурм Ювентуса завершився нічим – Патрісіу забрав до рук м'яч після удару Данілу.

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